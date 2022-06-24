Ига Свёнтек показала фото с Хубертом Хуркачем. В WTA отреагировали
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке Свёнтек стоит рядом с соотечественником Хубертом Хуркачем, занимающим 10-е место в рейтинге ATP.
«Ха! Сегодня на корте я встретила Хуберта. И это была очень приятная встреча», — подписала она фотографию.
Пресс-служба WTA оставила комментарий под соответствующим постом Свёнтек.
«Много jazda (польское слово «езда». — Прим. «Чемпионата») на одной картинке», — отмечается в комментарии WTA.
Фото: из личного архива иги свёнтек
В настоящее время Ига Свёнтек и Хуберт Хуркач готовятся к выступлению на Уимблдоне. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
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