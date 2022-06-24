Циципас пожаловался на жару после четвертьфинала турнира на Мальорке

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в полуфинал турнира на Мальорке (Испания). В четвертьфинале он обыграл американца Маркоса Гирона. Встреча соперников закончилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.
«Сегодня пришлось проделать большую работу. Было непросто. Мне пришлось столкнуться с жарой, мой соперник играл великолепно. Я приложил значительные физические усилия, у меня был боевой дух», — сказал Циципас после матча.
Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Гирон, занимающий 67-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник, являющийся шестой ракеткой мира, сделал 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил две двойные ошибки.
В полуфинале турнира Циципас встретится с французом Бенжаменом Бонзи.
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