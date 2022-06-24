Джон Макинрой рассказал, чего можно ожидать от Серены Уильямс на Уимблдоне

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой предположил, какого результата может добиться на Уимблдоне 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс.

«Я бы сказал, что она может как проиграть в первом круге, так и выиграть турнир», — приводит слова Макинроя Tennis 365, ссылаясь на ESPN.

Пока неизвестно, кто станет соперницей Уильямс в первом раунде Уимблдона, который пройдёт с 27 июня по 10 июля. Жеребьёвка состоится сегодня, 24 июня.

Напомним, Серена Уильямс не играла в одиночном разряде с Уимблдона-2021. На этой неделе она сыграла два матча в парном разряде с Онс Жабер в Истбурне. Пара снялась перед полуфиналом из-за травмы колена у Жабер.

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