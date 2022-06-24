Крис Эверт: я предвкушаю Уимблдон с Сереной Уильямс. Но есть вопросы

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт высказалась о предстоящем возвращении на Уимблдон 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс.
«Я предвкушаю турнир, в котором она играет. Но есть вопросы. Все остальные игроки стали сильнее за последний год.
Посмотрите на Свёнтек, Жабер, других спортсменок, которые могут сражаться за победу на турнирах «Большого шлема». Я всегда считаю, что лучше иметь заниженные ожидания. А если случится что-то крутое, будет только лучше», — приводит слова Эверт Tennis 365.
Напомним, Серена Уильямс не играла в одиночном разряде с Уимблдона-2021. На этой неделе она сыграла два матча в парном разряде с Онс Жабер в Истбурне. Пара снялась перед полуфиналом из-за травмы колена у Жабер.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
- 24 июня 2022
-
09:59
-
09:52
-
09:25
-
08:55
-
08:12
-
08:02
-
07:53
-
07:38
-
00:58
-
00:26
- 23 июня 2022
-
23:49
-
23:12
-
22:46
-
22:20
-
21:40
-
21:12
-
21:00
-
20:48
-
20:31
-
20:19
-
19:52
-
19:16
-
18:33
-
16:44
-
16:37
-
16:01
-
15:49
-
14:34
-
14:00
-
13:25
-
13:01
-
13:01
-
12:26
-
12:12
-
12:01