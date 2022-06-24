Крис Эверт: я предвкушаю Уимблдон с Сереной Уильямс. Но есть вопросы

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт высказалась о предстоящем возвращении на Уимблдон 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс.

«Я предвкушаю турнир, в котором она играет. Но есть вопросы. Все остальные игроки стали сильнее за последний год.

Посмотрите на Свёнтек, Жабер, других спортсменок, которые могут сражаться за победу на турнирах «Большого шлема». Я всегда считаю, что лучше иметь заниженные ожидания. А если случится что-то крутое, будет только лучше», — приводит слова Эверт Tennis 365.

Напомним, Серена Уильямс не играла в одиночном разряде с Уимблдона-2021. На этой неделе она сыграла два матча в парном разряде с Онс Жабер в Истбурне. Пара снялась перед полуфиналом из-за травмы колена у Жабер.

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