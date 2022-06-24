Тренер Рафаэля Надаля назвал трёх главных фаворитов Уимблдона у мужчин
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Франсиско Ройг, тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал, кто, по его мнению, претендует на победу в мужском одиночном разряде на Уимблдоне 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
По мнению Ройга, помимо Надаля, это 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович и финалист Уимблдона 2021 года Маттео Берреттини.
«С Рафой можно стремиться ко всему. Фаворитами являются Новак Джокович, Маттео Берреттини и Рафа, именно в таком порядке. А вот если мы дойдём до второй недели, Рафа должен будет опередить Берреттини», — приводятся слова Ройга в официальном «твиттере» El Partidazo de Cope.
Сегодня, 24 июня, состоится жеребьёвка Уимблдона.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
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