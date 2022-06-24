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Даниил Медведев сыграет на турнире в Нур-Султане

Даниил Медведев сыграет на турнире в Нур-Султане
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выступит на турнире Astana Open в Нур-Султане (Казахстан), который пройдёт с 18 по 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

«Я очень рад участвовать в турнире Astana Open в этом году. Многие великие игроки до меня приезжали в этот замечательный город, и я с нетерпением жду начала турнира», — сказал Медведев.

«Мы рады, что Медведев подтвердил свой приезд. В этом году столица нашей страны в третий раз примет соревнование столь высокого уровня. Это уже традиция, что в Казахстан приезжают лучшие игроки мира: ранее это были Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Жо-Вильфрид Цонга и теперь действующая первая ракетка мира», — добавил вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Юрий Польский.

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