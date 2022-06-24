Энди Маррей высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей прокомментировал отстранение российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.
Ранее организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают выступления в нейтральном статусе. За это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.
«Есть ли у каких-то теннисистов возможность участвовать в турнире или нет и есть ли рейтинговые очки, по большому счёту, не имеет значения. Я знаю нескольких российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не смогут выступать.
Я понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю позицию Уимблдона. Это очень сложно, но, в конце концов, идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — приводит слова Маррея Eurosport, ссылаясь на Bloomberg.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
- 24 июня 2022
-
11:28
-
10:50
-
10:49
-
10:42
-
10:32
-
09:59
-
09:52
-
09:25
-
08:55
-
08:12
-
08:02
-
07:53
-
07:38
-
00:58
-
00:26
- 23 июня 2022
-
23:49
-
23:12
-
22:46
-
22:20
-
21:40
-
21:12
-
21:00
-
20:48
-
20:31
-
20:19
-
19:52
-
19:16
-
18:33
-
16:44
-
16:37
-
16:01
-
15:49
-
14:34
-
14:00
-
13:25