Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

Энди Маррей высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей прокомментировал отстранение российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.

Ранее организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают выступления в нейтральном статусе. За это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

«Есть ли у каких-то теннисистов возможность участвовать в турнире или нет и есть ли рейтинговые очки, по большому счёту, не имеет значения. Я знаю нескольких российских игроков, дружу с ними и сочувствую им, что они не смогут выступать.

Я понимаю, что это может показаться им несправедливым, но я понимаю позицию Уимблдона. Это очень сложно, но, в конце концов, идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — приводит слова Маррея Eurosport, ссылаясь на Bloomberg.

Назревает бунт «Больших шлемов». Уимблдон — не последний турнир, где забанят россиян? Назревает бунт «Больших шлемов». Уимблдон — не последний турнир, где забанят россиян?

Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022