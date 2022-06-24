35-летний Энди Маррей объяснил, почему до сих пор не закончил карьеру
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 35-летний британец Энди Маррей рассказал, что мотивирует его продолжать выступления. По словам Маррея, он нацелен выиграть Уимблдон.
«Это является частью мотивации продолжать участвовать в соревнованиях. Разумеется, я понимаю, что это будет невероятно сложно, но я по-прежнему верю, что могу показывать отличный теннис.
Я знаю, что выиграть Уимблдон будет ещё труднее, чем пять-шесть лет назад. Но я по-прежнему верю, работаю и тренируюсь изо всех сил, чтобы попытаться достичь этой цели», — приводит слова Маррея Eurosport, ссылаясь на Bloomberg.
Энди Маррей дважды выигрывал Уимблдон, а именно в 2013 и 2016 годах.
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