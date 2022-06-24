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«Выходи на корт и повеселись». Корретха дал совет Маррею перед Уимблдоном

«Выходи на корт и повеселись». Корретха дал совет Маррею перед Уимблдоном
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха поделился мнением о предстоящем выступлении шотландца Энди Маррея на Уимблдоне. Эксперт считает, что Маррею нужно расслабиться и получить удовольствие.

«Выход на корт Уимблдона для Маррея, это как зайти к себе домой. Он чувствует себя полностью уверенно, любит болельщиков. Он выиграл там три турнира и прекрасно знает, что нужно для победы. Я не удивлён, что он успешно играет на траве в нынешнем сезоне, он любит это покрытие.

Энди подстроил свой календарь в соответствии с состоянием здоровья, он хотел быть готов к турнирам на траве. Сейчас на Энди вообще не оказывается давление. Просто выходи на корт и повеселись. Наверное, впервые в своей карьере он может выйти на Уимблдон без давления», — цитирует Корретху Eurosport.

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