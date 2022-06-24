Маттео Берреттини раскритиковал лишение Уимблдона рейтинговых очков за отстранение россиян

Финалист Уимблдона 2021 года, 11-я ракетка мира Маттео Берреттини выразил недовольство тем, что ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков, после того как организаторы турнира решили отстранить российских и белорусских игроков.

«Не имеет значения, насколько хорошо я буду играть в этом году. Мой рейтинг упадёт, и это несправедливо, хотя я понимаю, что сейчас очень грустная и сложная ситуация со всем тем, что происходит на Украине.

Я просто хочу, чтобы это решение приняли иначе. Никто не спрашивал нашего мнении по этому вопросу. Такого быть не должно», — приводит слова Берреттини Daily Mail.

Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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