Шамиль Тарпищев отреагировал на недопуск российских теннисисток на турнир в Латвии
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Латвийского теннисного союза, который отказал в допуске на турнир ITF в Лиепае россиянкам и представительницам Беларуси.
«Это решение не делает чести латышам, потому что спорт всю жизнь был вне политики. Отбирать возможность у спортсменов выступать – это настраивать всех против себя», — приводит слова Шамиля Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Изначально ланировалось, что турнир ITF в Лиепае будет проходить в мае. Но из-за ситуации с российскими и белорусскими теннисистками его решили отложить. Теперь соревнования запланированы на вторую декаду июля.
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