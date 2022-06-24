Шамиль Тарпищев отреагировал на недопуск российских теннисисток на турнир в Латвии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Латвийского теннисного союза, который отказал в допуске на турнир ITF в Лиепае россиянкам и представительницам Беларуси.

«Это решение не делает чести латышам, потому что спорт всю жизнь был вне политики. Отбирать возможность у спортсменов выступать – это настраивать всех против себя», — приводит слова Шамиля Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Изначально ланировалось, что турнир ITF в Лиепае будет проходить в мае. Но из-за ситуации с российскими и белорусскими теннисистками его решили отложить. Теперь соревнования запланированы на вторую декаду июля.

Также посмотрите видео с реакцией Роджера Федерера на татуировку болельщика: