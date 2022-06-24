Состоялась жеребьёвка Уимблдона. Новак Джокович и Карлос Алькарас могут сыграть в 1/4
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Прошла жеребьёвка Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, являющийся действующим победителем турнира, оказался в одной четверти с 19-летним испанцем Карлосом Алькарасом. Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Вот как выглядят потенциальные четвертьфиналы Уимблдона 2022 года:
Новак Джокович (Сербия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 5)
Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 7)
Маттео Берреттини (Италия, 8) — Стефанос Циципас (Греция, 4)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Напомним, в финале Уимблдона 2021 года Джокович переиграл представителя Италии Маттео Берреттини.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
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