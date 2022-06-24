Андрей Рублёв сыграет на турнире в Гамбурге
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв выступит на турнире ATP в Гамбурге (Германия). Об этом сообщили организаторы мероприятия. Турнир пройдёт с 18 по 24 июля.
Напомним, на Открытом чемпионате Франции Андрей Рублёв добрался до четвертьфинала, где в упорной борьбе проиграл чемпиону US Open – 2014, хорвату Марину Чиличу со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10). «Ролан Гаррос» проходил с 22 мая по 6 июня. Рублёв не сможет сыграть на Уимблдоне, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, так как российские и белорусские теннисисты отстранены от турнира решением организаторов.
Ранее Андрей Рублёв подтвердил своё участие на турнире в Вашингтоне.
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