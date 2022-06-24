Баутиста-Агут уверенно вышел в финал турнира на Мальорке. Ранее он обыграл Медведева

20-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут пробился в финал травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).

В полуфинальном матче 34-летний испанец обыграл представителя Швейцарии Антуана Белье, который занимает 303-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Баутиста-Агут выполнил четыре эйса, не допустил ошибок на подаче и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Белье шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

В финале турнира на Мальорке Роберто Баутиста-Агут сыграет с шестой ракеткой Стефаносом Циципасом. Сегодня, 24 июня, грек обыграл Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:4.