Баутиста-Агут уверенно вышел в финал турнира на Мальорке. Ранее он обыграл Медведева
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20-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут пробился в финал травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).
В полуфинальном матче 34-летний испанец обыграл представителя Швейцарии Антуана Белье, который занимает 303-е место в рейтинге ATP. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Баутиста-Агут выполнил четыре эйса, не допустил ошибок на подаче и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Белье шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.
В финале турнира на Мальорке Роберто Баутиста-Агут сыграет с шестой ракеткой Стефаносом Циципасом. Сегодня, 24 июня, грек обыграл Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:4.
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