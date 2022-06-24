Российская теннисистка Маргарита Гаспарян впервые рассказала о своём 6-месячном сыне

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян рассказала о своём маленьком сыне.

Сына спортсменки зовут Даниил, он родился 23 декабря 2021 года в 4:50 по московскому времени. Его вес при родах составил 4,3 кг, рост – 54 см.

Фото с этими данными теннисистка выложила у себя в социальных сетях и подписала его: «Навсегда запомню этот день. Уже шесть месяцев. Люблю тебя, сын».

Гаспарян 27 лет, её лучшая позиция в рейтинге WTA – 41-е место. Маргарита дважды побеждала на турнирах уровня WTA в одиночном разряде – в Баку-2015 (Азербайджан) и в Ташкенте-2018 (Узбекистан). Также Гаспарян является серебряным призёром Универсиады-2013 в Казани.

Отметим, что Гаспарян в июле 2021 года вышла замуж за белорусского теннисиста Сергея Бетова, взяв его фамилию.

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