Общий призовой фонд турниров ATP в 2022 году на 75% выше, чем за этот же период в WTA

Суммарный призовой фонд всех турниров ATP-тура в 2022 году на 75% выше, чем у турниров WTA-тура. Об этом сообщается в исследовании The Financial Times.

Отметим, что в этих подсчётах не учитываются турниры «Большого шлема». Таким образом, подобный разрыв в призовых мужского и женского тура является самым большим с 2001 года. Тогда он составлял около 80%.

Напомним, 20 мая ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.

Женская теннисная ассоциация (WTA) вслед за ATP приняла решение не присуждать теннисистам рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне.

Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в Лондоне.

Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика: