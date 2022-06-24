Общий призовой фонд турниров ATP в 2022 году на 75% выше, чем за этот же период в WTA

Суммарный призовой фонд всех турниров ATP-тура в 2022 году на 75% выше, чем у турниров WTA-тура. Об этом сообщается в исследовании The Financial Times.
Отметим, что в этих подсчётах не учитываются турниры «Большого шлема». Таким образом, подобный разрыв в призовых мужского и женского тура является самым большим с 2001 года. Тогда он составлял около 80%.
Напомним, 20 мая ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.
Женская теннисная ассоциация (WTA) вслед за ATP приняла решение не присуждать теннисистам рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне.
Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в Лондоне.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
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