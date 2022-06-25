«Цель достигнута». Надаль заявил, что набрал форму перед Уимблдоном

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё выступление на выставочном турнире в Харлингеме.

Надаль сыграл два матча: в первом победил швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:3), во втором — уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (6:7, 6:4, 3:10).

«Цель достигнута. Было здорово сыграть с таким классным игроком, как Феликс. Сегодня он был немного лучше, но я позитивно оцениваю последние несколько дней.

Я не играл на этом покрытии целых три года, так что каждый день – это новый шанс и новая возможность. Надеюсь быть готовым на 100% к началу турнира», — приводит слова Надаля Tennis Majors.

Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: