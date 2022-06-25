Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Цель достигнута». Надаль заявил, что набрал форму перед Уимблдоном

«Цель достигнута». Надаль заявил, что набрал форму перед Уимблдоном
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё выступление на выставочном турнире в Харлингеме.

Надаль сыграл два матча: в первом победил швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:3), во втором — уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (6:7, 6:4, 3:10).

«Цель достигнута. Было здорово сыграть с таким классным игроком, как Феликс. Сегодня он был немного лучше, но я позитивно оцениваю последние несколько дней.

Я не играл на этом покрытии целых три года, так что каждый день – это новый шанс и новая возможность. Надеюсь быть готовым на 100% к началу турнира», — приводит слова Надаля Tennis Majors.

От принцессы Дианы до Гермионы. Уимблдон – самый популярный турнир среди звёзд? От принцессы Дианы до Гермионы. Уимблдон – самый популярный турнир среди звёзд?

Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022