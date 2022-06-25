Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бан российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне будет действовать только в 2022 году

Бан российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне будет действовать только в 2022 году
Комментарии

Запрет на участие российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне будет действовать только во время турнира 2022 года. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Решение, которое мы приняли, относится только к турниру этого года. Но мы по-прежнему считаем, что это было правильное решение. Невозможно сказать, какая обстановку ждёт нас в следующем году. Это было невероятно трудное решение, и мы глубоко сожалеем о влиянии, которое оно окажет на пострадавших спортсменов», — приводит слова исполнительного директора турнира Салли Болтон Bloomberg.

20 апреля стало известно, что россиян и белорусов не допустят на Уимблдон. Из-за этого ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Ждём финал между Джоковичем и Надалем? 10 причин следить за Уимблдоном-2022 Ждём финал между Джоковичем и Надалем? 10 причин следить за Уимблдоном-2022

Карлос Алькарас начал подготовку к Уимблдону

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022