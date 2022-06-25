Бан российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне будет действовать только в 2022 году

Запрет на участие российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне будет действовать только во время турнира 2022 года. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Решение, которое мы приняли, относится только к турниру этого года. Но мы по-прежнему считаем, что это было правильное решение. Невозможно сказать, какая обстановку ждёт нас в следующем году. Это было невероятно трудное решение, и мы глубоко сожалеем о влиянии, которое оно окажет на пострадавших спортсменов», — приводит слова исполнительного директора турнира Салли Болтон Bloomberg.

20 апреля стало известно, что россиян и белорусов не допустят на Уимблдон. Из-за этого ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

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