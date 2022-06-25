Тренер соперницы Серены Уильямс на Уимблдоне: мы выйдем на корт, чтобы победить её

Сэм Сумик, тренер соперницы Серены Уильямс по первому кругу на Уимблдоне Армони Тан, поделился ожиданиями от матча своей подопечной с Сереной.



«Я думаю, играть такие матчи – это фантастика. Встреча с Сереной на Уимблдоне – это очень полезный опыт, через который нужно пройти. Многим так и не выпадает такой шанс, а у Армони он будет. И это здорово, что он появился до завершения карьеры Серены.



В любом случае нет правильной или неправильной сетки. Есть сетка – и точка. Конечно, Армони будет немного переживать, но это нормально и даже приветствуется. Надеюсь, будет и приятное волнение, а не только тревога. Ведь это её первый Уимблдон. А она сразу будет играть на большом корте с Сереной Уильямс – волшебно, разве нет?



Думаю, обе теннисистки будут нервничать – Серена тоже, учитывая обстоятельства. В целом Армони представится очень мало шансов, но это не повод для беспокойства. Что может им стать, так это разговоры о матче, она получит множество сообщений. Она должна справиться с этим и оставаться сосредоточенной. Мы, в свою очередь, должны её хорошо к этому подготовить.



Серена? Она не может быть на топ-уровне, просто не может. Это не значит, что она не будет хорошо играть. Но невозможно, чтобы она показала максимум в первом же одиночном матче за год. В то же время она всё также остаётся Сереной. Мы знаем её подачу, которая может помочь ей на траве. Так что Армони будет много тренировать приём с сегодняшнего дня и до матча.



Участвую ли я в подготовке или этим занимается только её главный тренер Натали Таузиат? Я участвую, и мы, конечно, уже немного обсудили план подготовки. Пока ещё рановато для конкретной подготовки к матчу. На данный момент мы обсудили в основном сетку. Теперь мы с Натали подумаем о матче. Мы не просто выходим на корт с улыбкой и удовлетворением, что есть такая возможность. Мы выйдем на корт, чтобы победить Серену!» – цитирует Сумика Tennis Majors.

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