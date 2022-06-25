Кирьос рассказал, что хочет привнести в теннис, играя в парном разряде
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Австралийский теннисист, 45-я ракетка мира Ник Кирьос рассказал о привлечении новых болельщиков.
«Моя цель – привлекать новую публику только в том случае, если она будет приходить на развлекательные матчи, которые мы демонстрируем с Коккинакисом в парном разряде. Тогда болельщики, вероятно, настроятся и на следующий раз. Это то, что я хочу привнести в теннис», – цитирует Кирьоса твиттер-аккаунт Уимблдона.
Напомним, Кирьос и Коккинакис в 2013 году стали чемпионами юниорского парного Уимблдона.
В первом матче парного турнира Кирьосу и Коккинакису будут противостоять Аляж Бедене и Квон Сон У.
Незадолго до Уимблдона австралийский теннисист снялся с травяного турнира ATP-250 на Мальорке из-за травмы мышц живота.
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