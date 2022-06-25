Саудовская Аравия заявила о желании провести турнир WTA

Саудовская Аравия предложила Женской теннисной ассоциации (WTA) провести турнир в своей стране, сообщает The New York Times. Один из вариантов турнира – итоговый.
«Как глобальная организация мы ценим запросы, поступающие из любой точки мира, и серьёзно разбираем каждый вариант», – цитирует представителя WTA Эми Биндера The New York Time.
«Я думаю, что WTA проявляет вежливость, признавая интерес Саудовской Аравии, но считаю, что это не произойдёт по целому ряду причин», – приводит The New York Time слова одного из бывших членов Совета директоров WTA, желавшего остаться анонимным.
«Они думают, что раз мы не едем в Китай, то не можем поехать в Саудовскую Аравию. Я не хотел бы такого сравнения, потому что в случае с Китаем есть вполне конкретная ситуация с сексуальным насилием в отношение одного из игроков, а Саудовская Аравия – это рынок, который открывается для женского тенниса и пытается поддержать их, это хороший знак.
Но мы в процессе переговоров. Не уверен, что мы сможем добиться результата в 2023 году, но в 2024-м – посмотрим», – сказал член Совета директоров и организатор турниров WTA в Линце и ATP в Гамбурге Петер-Михаэль Райхель.
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