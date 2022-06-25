Рафаэль Надаль проведёт серию выставочных матчей в странах Латинской Америки в ноябре
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в ноябре проведёт серию выставочных матчей по Латинской Америке. Об этом сообщает журналист Дэнни Мише у себя в твиттер-аккаунте.
Матчи 36-летнего испанского теннисиста пройдут в Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Мексике и Колумбии. По информации журналиста Себастьяна Торока, на данный момент подтверждены только три страны: Аргентина, Мексика и Колумбия.
Организатором выставочных матчей испанца станет компания Fenix Entertainment Group, с которой Надаль уже подписал контракт. Эта же организация устраивала 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Роджеру Федереру тур по Южной Америке в 2019 году.
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