Рафаэль Надаль проведёт серию выставочных матчей в странах Латинской Америки в ноябре

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в ноябре проведёт серию выставочных матчей по Латинской Америке. Об этом сообщает журналист Дэнни Мише у себя в твиттер-аккаунте.

Матчи 36-летнего испанского теннисиста пройдут в Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Мексике и Колумбии. По информации журналиста Себастьяна Торока, на данный момент подтверждены только три страны: Аргентина, Мексика и Колумбия.

Организатором выставочных матчей испанца станет компания Fenix ​​Entertainment Group, с которой Надаль уже подписал контракт. Эта же организация устраивала 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Роджеру Федереру тур по Южной Америке в 2019 году.

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