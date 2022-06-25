Квитова уверенно обыграла Остапенко в финале травяного турнира WTA-500 в Истбурне

Чешская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Петра Квитова одержала победу на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В решающем матче Квитова уверенно обыграла представительницу Латвии, 14-ю ракетку мира Елену Остапенко в двух сетах — 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время Квитова, занимающая 31-ю позицию в рейтинге WTA, выполнила шесть эйсов, один раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из 11. На счету Остапенко пять подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного брейка при пяти брейк-пойнтах.

Перед победой в Истбурне Петра Квитова выигрывала последний титул в марте 2021 года. Тогда чешка стала победительницей турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар). В финале соревнований Квитова одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:2, 6:1.