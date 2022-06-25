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Квитова уверенно обыграла Остапенко в финале травяного турнира WTA-500 в Истбурне

Квитова уверенно обыграла Остапенко в финале травяного турнира WTA-500 в Истбурне
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Чешская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Петра Квитова одержала победу на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В решающем матче Квитова уверенно обыграла представительницу Латвии, 14-ю ракетку мира Елену Остапенко в двух сетах — 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время Квитова, занимающая 31-ю позицию в рейтинге WTA, выполнила шесть эйсов, один раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из 11. На счету Остапенко пять подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного брейка при пяти брейк-пойнтах.

Перед победой в Истбурне Петра Квитова выигрывала последний титул в марте 2021 года. Тогда чешка стала победительницей турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар). В финале соревнований Квитова одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:2, 6:1.

Истбурн (ж). Финал
25 июня 2022, суббота. 14:40 МСК
Петра Квитова
31
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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