«Не это я рассчитывала сказать за несколько дней до Уимблдона». Кис снялась с турнира
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24-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Кис, сеянная на Уимблдоне под 19-м номером, снялась с турнира. Об этом теннисистка сообщила в «Твиттере».
«Не это я рассчитывала сказать за несколько дней до «Уимблдона», но, к сожалению, я вынуждена сняться из-за травмы мышц живота.
Я очень разочарована, но здоровье превыше всего, и моему телу нужно время, чтобы восстановиться на 100%», – написала Кис в «Твиттере».
В первом раунде Кис должна была сыграть с японской Мисаки Дои.
Напомним, 20 апреля стало известно, что россиян и белорусов не допустят на Уимблдон. Из-за этого ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков. Позднее была информация, что бан распространяется только на 2022 год.
Основная сетка Уимблдона начнётся в понедельник, 27 июня.
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