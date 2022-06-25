Каролин Гарсия стала победительницей турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Андрееску в 3 сетах
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75-я ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия в финале травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) обыграла канадку Бьянку Андрееску, которая занимает 44-е место в рейтинге WTA.
Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:7, 6:4, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. За это время Андрееску выполнила три подачи навылет, допустила шесть ошибок на подаче и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Гарсии четыре эйса и пять брейков при 11 брейк-пойнтах.
Бад-Хомбург. Финал
25 июня 2022, суббота. 14:40 МСК
64
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
1 : 2
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|3
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|4
|4
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|6
|6
75
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Напомним, Андрееску прошла в финал благодаря победе над Симоной Халеп, которая снялась с турнира. Ранее Бьянка не отдала ни одного сета соперницам по сетке. Гарсия в полуфинале переиграла в трёх сетах Ализе Корне.
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