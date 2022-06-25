Каролин Гарсия стала победительницей турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Андрееску в 3 сетах

75-я ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия в финале травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) обыграла канадку Бьянку Андрееску, которая занимает 44-е место в рейтинге WTA.



Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. За это время Андрееску выполнила три подачи навылет, допустила шесть ошибок на подаче и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Гарсии четыре эйса и пять брейков при 11 брейк-пойнтах.

Напомним, Андрееску прошла в финал благодаря победе над Симоной Халеп, которая снялась с турнира. Ранее Бьянка не отдала ни одного сета соперницам по сетке. Гарсия в полуфинале переиграла в трёх сетах Ализе Корне.