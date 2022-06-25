Американский теннисист Тейлор Фритц во второй раз выиграл турнир в Истбурне

Американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем турнира категории АТР-250 в Истбурне (Великобритания). В финальном матче третий сеяный Фритц нанёс поражение соотечественнику Максиму Кресси со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Фритц 17 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Кресси выполнил 11 эйсов, восемь раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Соперники впервые встречались друг с другом в официальном матче АТР-тура.

14-я ракетка мира Фритц завоевал третий титул в карьере, второй в 2022 году после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и во второй раз выиграл турнир в Истбурне (впервые в 2019 году).