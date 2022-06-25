Свёнтек рассказала о впечатлениях от встречи с Сереной Уильямс
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о впечатлениях от встречи с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс. Польская теннисистка рассказала, что была впечатлена во время первой встречи с ней.
«Я вчера видела её и была потрясена. Даже не знала, как реагировать. Мне хотелось с ней познакомиться. Я видела, что рядом было столько людей. Я сама не знаю её команду, это было несколько странно.
Мне было приятно увидеть её. Она настоящая легенда. Никто ещё не сделал столько в теннисе.
Уверена, что она будет в прекрасной форме. У неё уже был большой опыт возвращений после длительных перерывов», — цитирует Свёнтек France24.
Уильямс вернулась на корт после годичного перерыва. Она сыграет на Уимблдоне.
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