Циципас — самый молодой действующий игрок, победивший на турнирах на всех покрытиях

Греческий теннисист Стефанос Циципас установил уникальное достижение. Он стал самым молодым действующим игроком, который одержал победы на турнирах на всех покрытиях. Он впервые в карьере выиграл травяной турнир, став победителем соревнований на Мальорке (Испания). В финале Циципас обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 3:6, 7:6.



Стефанос выиграл девятый турнир ATP в карьере. При этом он стал для него первым на траве. Теперь у Циципаса есть победы на всех покрытиях.



В обновлённом рейтинге ATP Циципас вернётся в топ-5. Он вытеснит оттуда норвежца Каспера Рууда.



Циципас в третий раз в карьере обыграл Баутиста-Агута в официальном матче, впервые на траве. Испанец ни разу не побеждал греческого теннисиста.

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