Серена Уильямс рассказала, за кого будет болеть на мужском турнире на Уимблдоне
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Американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что будет болеть за испанца Рафаэля Надаля на мужском турнире на Уимблдоне. Надаль за карьеру выиграл 22 турнира «Большого шлема». Он является рекордсменом среди мужчин. В активе Серены — 23 победы на турнирах «Большого шлема». Надаль в 2022 году может оформить календарный «Шлем». Он уже выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».
«В нынешнем сезоне он творит невероятные вещи. Я всегда была фанаткой Рафы. Назвала свою собаку в честь него. У меня такая милая собака, я скучаю по ней. Очевидно, что я буду болеть за Рафу. Он действительно впечатляет всем, что делает в этом году. И у него впереди ещё много всего, что он может сделать», — цитирует Уильямс Daily Mail.
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