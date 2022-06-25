Серена Уильямс рассказала, за кого будет болеть на мужском турнире на Уимблдоне

Американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что будет болеть за испанца Рафаэля Надаля на мужском турнире на Уимблдоне. Надаль за карьеру выиграл 22 турнира «Большого шлема». Он является рекордсменом среди мужчин. В активе Серены — 23 победы на турнирах «Большого шлема». Надаль в 2022 году может оформить календарный «Шлем». Он уже выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».



«В нынешнем сезоне он творит невероятные вещи. Я всегда была фанаткой Рафы. Назвала свою собаку в честь него. У меня такая милая собака, я скучаю по ней. Очевидно, что я буду болеть за Рафу. Он действительно впечатляет всем, что делает в этом году. И у него впереди ещё много всего, что он может сделать», — цитирует Уильямс Daily Mail.

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