Джокович в качестве действующего чемпиона начнёт Уимблдон на центральном корте

Пресс-служба Уимблдона опубликовала расписание первого игрового дня, который будет проходить 27 июня. Расписание доступно на сайте соревнований.



На центральном корте в первый день состоятся три матча. Программу дня там откроет серб Новак Джокович, который является действующим чемпионом соревнований. Он встретится с корейцем Квон Сон У. Матчи на центральном корте стартуют в 15:30 мск.



Кроме этой встречи, там состоятся ещё два поединка. Британка Эмма Радукану сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк. А шотландец Энди Маррей встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом.



Матчи на остальных кортах начнутся в 13:00 мск. Из остальных встреч стоит отметить следующие матчи:

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания)

Бернарда Пера (США) — Анетт Контавейт (Эстония)

Янник Синнер (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария).