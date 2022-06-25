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Джокович в качестве действующего чемпиона начнёт Уимблдон на центральном корте

Джокович в качестве действующего чемпиона начнёт Уимблдон на центральном корте
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Пресс-служба Уимблдона опубликовала расписание первого игрового дня, который будет проходить 27 июня. Расписание доступно на сайте соревнований.

На центральном корте в первый день состоятся три матча. Программу дня там откроет серб Новак Джокович, который является действующим чемпионом соревнований. Он встретится с корейцем Квон Сон У. Матчи на центральном корте стартуют в 15:30 мск.

Кроме этой встречи, там состоятся ещё два поединка. Британка Эмма Радукану сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк. А шотландец Энди Маррей встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом.

Матчи на остальных кортах начнутся в 13:00 мск. Из остальных встреч стоит отметить следующие матчи:

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания)
Бернарда Пера (США) — Анетт Контавейт (Эстония)
Янник Синнер (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

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