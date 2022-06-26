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Свёнтек: стараюсь находить позитив и играть без каких-то ожиданий на Уимблдоне

Свёнтек: стараюсь находить позитив и играть без каких-то ожиданий на Уимблдоне
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала об ожиданиях от Уимблдона. Спортсменка призналась, что до сих пор не чувствует себя уверенной на травяном покрытии.

«Мне всё ещё кажется, что я должна разобраться, как лучше играть на траве. В прошлом году я сама не знала, чего ожидать от турнира. Но потом с каждым следующим матчем понимала, что способна на большее.

В этом году я сыграла на траве всего 10 дней. У меня было мало времени на подготовку. Но я стараюсь находить позитив, быть проще и играть без каких-то ожиданий», — цитирует Свёнтек TennisMajors.

Перед Уимблдоном Свёнтек занимает первое место в рейтинге WTA. Кроме того, её победная серия уже сейчас составляет 35 матчей.

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