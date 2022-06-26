Свёнтек: стараюсь находить позитив и играть без каких-то ожиданий на Уимблдоне

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала об ожиданиях от Уимблдона. Спортсменка призналась, что до сих пор не чувствует себя уверенной на травяном покрытии.



«Мне всё ещё кажется, что я должна разобраться, как лучше играть на траве. В прошлом году я сама не знала, чего ожидать от турнира. Но потом с каждым следующим матчем понимала, что способна на большее.



В этом году я сыграла на траве всего 10 дней. У меня было мало времени на подготовку. Но я стараюсь находить позитив, быть проще и играть без каких-то ожиданий», — цитирует Свёнтек TennisMajors.

Перед Уимблдоном Свёнтек занимает первое место в рейтинге WTA. Кроме того, её победная серия уже сейчас составляет 35 матчей.