Маррей объяснил, почему настроен оптимистично перед стартом Уимблдона

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей рассказал об ожиданиях от Уимблдона. Шотландец, которого в последние годы мучили травмы, заявил, что настроен оптимистично, исходя из последних результатов. Он напомнил, что недавно обыграл грека Стефаноса Циципаса и был близок к победе на турнире.



«Несколько недель назад я уже показал, что всё ещё умею хорошо играть в теннис. Я обыграл парня из топ-5, а затем ещё и дал бой Берреттини, который является одним из лучших игроков на траве. Я хорошо тренировался. Знаю, что всё ещё могу хорошо играть в теннис. Но теперь мне нужно показать это на корте», — цитирует Маррея Daily Express.

Энди Маррей дважды выигрывал Уимблдонский теннисный турнир: в 2013 и 2016 годах.