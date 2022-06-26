«Я снимаю перед ним шляпу из-за всего, что он достиг». Джокович оценил достижения Надаля

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович оценил достижения 36-летнего испанца Рафаэля Надаля за последний год.

После восстановления от травмы и возвращения в тур Надаль выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос» и стал единоличным лидером по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

«Во второй половине прошлого сезона он перенёс операцию и сразу после неё выиграл «Большой шлем». Конечно, это впечатляет. Этой победой он побил рекорд. А потом повторил всё на «Ролан Гаррос», где исторически выиграл больше всего титулов.

Я снимаю перед ним шляпу из-за всего, что он достиг, что он продолжает делать на корте. Он борется всегда. Потрясающий чемпион.

Несмотря на то, что я один из его главных соперников, я очень уважаю то, что он делает для того, чтобы укрепить свое наследие на корте», — приводит слова Джоковича журналист Кристоф Клэри у себя в «твиттере».

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