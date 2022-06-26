Циципас — о победе на Мальорке: это был, вероятно, самый важный день в году для меня
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Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас победу на турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Это первый травяной титул Циципаса в карьере.
«Это была очень важная и очень желанная победа на траве. Раньше я выигрывал турниры на грунте и кортах с твердым покрытием. Сегодня был, вероятно, самый важный день в году для меня. Я получил титул, который действительно хотел», — приводит слова Циципаса в своём «твиттере» журналист Рави Убха.
Напомним, вчера, 25 июня, второй сеяный турнира на Мальорке Стефанос Циципас в финальном матче нанёс поражение пятому сеяному испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:4. 3:6, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
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