«Мы чувствуем поддержку Англии». Украинка Костюк — о бане россиян и белорусов на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала недопуск россиян и белорусов до Уимблдона и решение US Open допустить теннисистов из этих стран под нейтральным флагом.
«Все украинские игроки поддерживают решение Уимблдона о недопуске, и я думаю, что не только украинские. Мне кажется, многие поддерживают это решение.
Мы видим, что теннисисты по-прежнему любят турнир и играют, независимо от обстоятельств. Есть всего пара отказов из-за травм – но все продолжают играть, и это очень греет душу.
Я рада, что игроки не отвернулись от Уимблдона. Все могло сложиться иначе. Мог бы начаться бойкот, и тогда Уимблдон все равно не допустил бы российских или белорусских теннисистов, но все и так уже было очень запутанно.
Мы чувствуем поддержку Англии. Безусловно, это здорово, потому что не многие страны оказывают такую большую постоянную поддержку.
Я рада, что здесь играю. Это будет одно из самых ярких впечатлений в жизни каждого, кто играет «Большой шлем» без рейтинговых очков. Хочется посмотреть, какой будет атмосфера, но я думаю, что она будет немного отличаться от остальных турниров. Я с нетерпением жду.
Я была разочарована задолго до того, как приняли все решения. С первых недель произошедшего на Украине я была разочарована тем, как люди в теннисе на это реагировали, и разочарование продолжается.
Не то чтобы я шокирована или что-то такое. Просто… мы постоянно разочаровываемся, и ничего не меняется, но что есть, то есть. Что я могу сделать? Я стараюсь изо всех сил», — приводит слова Костюк The Independent.
USTA официально допустила россиян до участия в US Open
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