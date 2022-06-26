Петра Квитова высказалась о завоевании первого титула за полтора года

Чешская теннисистка Петра Квитова высказалась о завоевании первого титула с марта 2021 года.

Вчера, 25 июня, Квитова в решающем матче травяного турнира в Истбурне (Великобритания) уверенно обыграла представительницу Латвии, 14-ю ракетку мира Елену Остапенко в двух сетах — 6:3, 6:2.

Победа на турнире в Истбурне стала принесла экс второй ракетке мира 29-й трофей в карьере.

«Это значит, что я очень старая. Но сейчас это для меня ничего не значит. Мне трудно в целом оценивать свою карьеру. Я увижу общую картину, когда закончу и больше не буду играть.

У меня было много травм, я не могла тренироваться. У меня никак не получалось вылечиться. Я проводила один матч и после него была полностью уничтоженной. Поэтому было тяжело физически и, конечно, психологически.

Я постоянно лечилась, иногда было очень больно. Иногда я не получала от тенниса никакого удовольствия, хотя обычно такого не бывает. Но на этой неделе я снова наслаждалась», — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA.

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