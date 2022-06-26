С. Уильямс: я не завершала карьеру. Мне нужно было восстановиться физически и ментально

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о возвращении в тур после годичного отсутствия.
Серена не играла после Уимблдона 2021 года и вернулась в тур на парных соревнования в Истбурне. Её партнёршей была представительница Туниса Онс Жабер.
«Я не завершала карьеру. Мне просто нужно было восстановиться физически и ментально.
У меня не было никаких планов. Я просто не знала, когда и как вернусь. Уимблдон – это отличное место для подобного, и у меня в итоге всё получилось», — приводит слова Серены Уильямс Eurosport.co.uk.
Напомним, Уильямс и Жабер, выступавшие в парном разряде на турнире в Истбурне (Великобритания), снялись с турнира перед полуфиналом. Причина — травма правого колена Жабер.
Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону
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