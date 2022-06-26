Жабер прокомментировала снятие с парного турнира в Истбурне перед Уимблдоном
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Третья ракетка мира Онс Жабер, представляющая Тунис, прокомментировала решение сняться с полуфинала парного турнира в Истбурне (Англия), где она выступала с американкой Сереной Уильямс. Они дошли до полуфинала, но снялись из-за проблем Жабер с коленом.
Представительница Туниса заявила, что отказ от дальнейшего участия был мерой предосторожности. Таким образом, она полностью готова к Уимблдону.
«Мне важно сохранять позитивный настрой. Я всегда говорю, что, если произошло что-то плохое, впереди нас ждёт что-то отличное. И я верю, что у меня впереди что-то прекрасное», — цитирует Жабер TennisMajors.
Напомним, что российских и белорусских спортсменов не допустили на Уимблдон даже в нейтральном статусе.
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