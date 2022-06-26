Ига Свёнтек — о праве открыть игру на центральном корте: я не ожидала этого
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Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек поделилась эмоциями после того, как узнала, что именно она откроет игру на центральном корте Уимблдона.
«Я знаю, что были некоторые дискуссии о том, кто должен открыть игру на центральном корте, и для меня это большая честь. Здесь много игроков, которые выиграли Уимблдон. Я не ожидала этого, потому что всё же я добралась только до четвёртого круга в прошлом году, что является моим лучшим результатом. Я чувствую себя привилегированной. Надеюсь, это будет хорошее шоу», — приводит слова Свёнтек WTA Tennis.
Ига Свёнтек начнет Уимблдон 28 июня в матче с хорваткой Яной Фетт.
Напомним, в прошлом году на Уимблдоне Ига в четвёртом круге проиграла представительнице Туниса Онс Жабер.
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