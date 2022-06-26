С. Уильямс — о первом за 10 лет турнире «Большого шлема» без Муратоглу: я не думаю об этом

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала то, что она впервые за 10 лет сыграет на турнире «Большого шлема» без французского тренера Патрика Муратоглу.

«Хм, честно, я не думала об этом. Я переживаю замечательное время здесь (на Уимблдоне). И… я не знаю, я просто совсем не думала об этом», — сказала Серена на пресс-конференции.

Напомним, что Патрик Муратоглу был тренером Серены 10 лет. Их союз распался, когда Уильямс решила взять паузу и будущее её карьеры было туманным. После года без работы Патрик принял предложение поработать с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

Серена Уильямс 28 июня в первом круге Уимблдона встретится с французской теннисисткой Армони Тан (113-я в рейтинге WTA).