Дядя Надаля обратился к Циципасу после победы на турнире на Мальорке
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, отреагировал на дебютную победу грека Стефаноса Циципаса на травяных турнирах. Циципас стал победителем турнира на Мальорке (Испания). Циципас может встретиться с Надалем в полуфинале Уимблдона и в финале — с сербом Новаком Джоковичем.
«Поздравляю, Стефанос! Ты сыграл превосходно на этом покрытии. На мой взгляд, ты являешься одним из фаворитов на Уимблдоне. Надеюсь, что ты не победишь Рафу или Феликса (Оже-Альяссима). Попытайся победить Джоковича», — цитирует Тони Надаля Blic.
Джокович является фаворитом Уимблдона. Также он — действующий победитель турнира. В 2021 году в финале соревнований он обыграл в четырёх сетах итальянца Маттео Берреттини.
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