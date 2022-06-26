Хуберт Хуркач за каждый эйс на Уимблдоне будет жертвовать € 100 на благотворительность
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Польский теннисист Хуберт Хуркач заявил, что за каждый эйс на Уимблдоне будет жертвовать € 100 на поддержку людей с Украины.
«Я хотел бы объявить, что начиная с завтрашнего дня я обязуюсь жертвовать € 100 за каждый эйс, выпавший на Уимблдоне, чтобы помочь поддержать народ с Украины. Надеюсь, моя подача работает хорошо!» — написал Хуберт Хуркач у себя в социальных сетях.
Хуркач (10-й в рейтинге ATP) завтра в первом круге Уимблдона встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (38-й в рейтинге ATP).
Напомним, последний турнир Хуберта Хуркача был победным. В Галле (Германия) в финале он одолел первую ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счетом 6:1, 6:4. От турнира на Мальорке поляк отказался.
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