Хуберт Хуркач за каждый эйс на Уимблдоне будет жертвовать € 100 на благотворительность

Польский теннисист Хуберт Хуркач заявил, что за каждый эйс на Уимблдоне будет жертвовать € 100 на поддержку людей с Украины.

«Я хотел бы объявить, что начиная с завтрашнего дня я обязуюсь жертвовать € 100 за каждый эйс, выпавший на Уимблдоне, чтобы помочь поддержать народ с Украины. Надеюсь, моя подача работает хорошо!» — написал Хуберт Хуркач у себя в социальных сетях.

Хуркач (10-й в рейтинге ATP) завтра в первом круге Уимблдона встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (38-й в рейтинге ATP).

Напомним, последний турнир Хуберта Хуркача был победным. В Галле (Германия) в финале он одолел первую ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счетом 6:1, 6:4. От турнира на Мальорке поляк отказался.