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Циципас назвал свою главную ошибку на Уимблдоне в 2021 году

Циципас назвал свою главную ошибку на Уимблдоне в 2021 году
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Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что допустил ошибку на Уимблдоне в прошлом году. Пока Циципасу не удавалось пройти дальше четвёртого круга на турнире «Большого шлема» в Англии.

«Прошлый год был тяжёлым для меня. Я не провёл ни одного матча на траве до Уимблдона. Я пытался играть на траве таким же образом, как и на грунте, это было большой ошибкой. В техническом и тактическом плане всё развалилось.

Я пересматривал видео, нарезки с прошлого турнира. Пытался проанализировать всё. Важно видеть свои слабости. С небольшими исправлениями и доработками можно добиться своего. Для меня наступает новый старт на Уимблдоне. Теперь я отношусь к этому покрытию иначе», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

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