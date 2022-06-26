Джокович: в прошлом добивался успехов на Уимблдоне и без игры на подготовительных турнирах

Шестикратный победитель Уимблдона серб Новак Джокович рассказал, как адаптируется к травяным кортам. По словам экс первой ракетки мира, отсутствие практики на траве в нынешнем сезоне не скажется на его игре.



«Я не играл на подготовительных турнирах. Но в прошлом я добивался успехов на Уимблдоне без участия в турнирах. За годы выступлений я уже научился адаптироваться к травяным кортам, делаю это быстро. Поэтому я не сомневаюсь, что мне удастся сделать это снова.



За годы моей карьеры я уже научился более эффективно действовать на таком покрытии. Сперва я долго мучился с движением, не мог привыкнуть к скольжению. На траве это тяжело. Отскок здесь очень быстрый и низкий в отличие от грунта», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Новость по теме Джокович: не согласен с запретом для россиян выступать на Уимблдоне