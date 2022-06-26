Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: в прошлом добивался успехов на Уимблдоне и без игры на подготовительных турнирах

Джокович: в прошлом добивался успехов на Уимблдоне и без игры на подготовительных турнирах
Комментарии

Шестикратный победитель Уимблдона серб Новак Джокович рассказал, как адаптируется к травяным кортам. По словам экс первой ракетки мира, отсутствие практики на траве в нынешнем сезоне не скажется на его игре.

«Я не играл на подготовительных турнирах. Но в прошлом я добивался успехов на Уимблдоне без участия в турнирах. За годы выступлений я уже научился адаптироваться к травяным кортам, делаю это быстро. Поэтому я не сомневаюсь, что мне удастся сделать это снова.

За годы моей карьеры я уже научился более эффективно действовать на таком покрытии. Сперва я долго мучился с движением, не мог привыкнуть к скольжению. На траве это тяжело. Отскок здесь очень быстрый и низкий в отличие от грунта», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Новость по теме
Джокович: не согласен с запретом для россиян выступать на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022