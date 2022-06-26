Кафельников заявил, что легализация коучинга — это ненужная затея
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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников предположил, как повлияет легализация коучинга на игру.
«У меня нет однозначного ответа на вопрос, хорошо это или плохо. Будь я игроком на данный момент, то выступал бы против данного решения, поскольку теннис всегда был индивидуальным видом спорта, в котором соревнуются два игрока. Для этого формата существуют другие соревнования, например, Кубок Дэвиса. Там тренер может сидеть на скамейке. А здесь немного другая история. Это индивидуальные турниры. И вся их прелесть в том, что спортсмены определяют сильнейшего один на один. Зрелищность это не повысит. Ненужная затея», — приводит слова Евгения Кафельникова RT.
Ранее легенда российского тенниса высказывался на эту тему у себя в социальных сетях.
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