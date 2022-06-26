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Михаил Южный считает, что общение тренера и теннисиста добавит экшена для зрителя

Михаил Южный считает, что общение тренера и теннисиста добавит экшена для зрителя
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Экс восьмая ракетка мира Михаил Южный предположил, как легализация коучинга изменит просмотр тенниса.

«Был язык жестов. Кто хотел поговорить с наставником, тот это спокойно делал. Поэтому ничего глобально не изменится. Просто будет узаконено правилами. Возможно, зрителям станет интереснее, появится дополнительный экшен. Потому что за многими тренерами действительно интересно наблюдать. Услышать, что именно он говорит, как подсказывает, реагирует», — приводит слова Михаила Южного RT.

Михаил за свою карьеру (1999–2018) победил в 19 турнирах ATP, а также дважды останавливался в шаге от финала турнира «Большого шлема».

Ранее на тему легализации коучинга высказался другой бывший российский теннисист, Евгений Кафельников.

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