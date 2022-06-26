Надаль: когда просыпаюсь, не чувствую боли, которая была в последний год

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о состоянии перед стартом Уимблдона. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» в последнее время испытывал серьёзные проблемы со стопой. На «Ролан Гаррос» он постоянно колол обезболивающие, чтобы выходить на корт. Несмотря на это, ему удалось выиграть соревнования. Но после турнира он заявил, что хочет отказаться от такой анестезии.



«В первую очередь я хочу сказать, что могу нормально ходить в течение дня, практически каждый день. Для меня это самое главное. Когда просыпаюсь, не чувствую боли, которая была со мной в последний год-полтора. Я счастлив», — цитирует Надаля NY Post.

В нынешнем сезоне Надаль претендует на календарный «Шлем». Ранее он выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».