Циципас — о Надале: такая игра с травмами заставляет его чувствовать себя бессмертным
Поделиться
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об уникальных особенностях испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
«Он — невероятный игрок. Когда он говорит, что не может играть из-за проблем с ногами, я чувствую, что именно сейчас его игра представляет наибольшую угрозу. На самом деле это своего рода обратная психология. Я очень уважаю то, что он сделал на Открытом чемпионате Франции. Вещи, которые он делает в таких трудных условиях, заставляют его чувствовать себя бессмертным. Большинству игроков было бы очень неудобно соревноваться в таких условиях», — сказал Стефанос Циципас на пресс-конференции.
Циципас 28 июня в первом круге Уимблдона встретится с американцем Александером Ричардом. Призовой фонд турнира составил £ 40 350 000.
Комментарии
- 26 июня 2022
-
22:59
-
22:29
-
22:16
-
22:11
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:08
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:25
-
15:35
-
13:59
-
13:40
-
13:27
-
13:17
-
12:58
-
12:32
-
12:03
-
11:48
-
06:15
-
00:42
-
00:37
-
00:32
-
00:26
Партнерский контент