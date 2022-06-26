Циципас — о Надале: такая игра с травмами заставляет его чувствовать себя бессмертным

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об уникальных особенностях испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Он — невероятный игрок. Когда он говорит, что не может играть из-за проблем с ногами, я чувствую, что именно сейчас его игра представляет наибольшую угрозу. На самом деле это своего рода обратная психология. Я очень уважаю то, что он сделал на Открытом чемпионате Франции. Вещи, которые он делает в таких трудных условиях, заставляют его чувствовать себя бессмертным. Большинству игроков было бы очень неудобно соревноваться в таких условиях», — сказал Стефанос Циципас на пресс-конференции.

Циципас 28 июня в первом круге Уимблдона встретится с американцем Александером Ричардом. Призовой фонд турнира составил £ 40 350 000.