Янник Синнер рассказал, что теннис в его детстве был лишь третьим видом спорта

21-летний итальянский теннисист Янник Синнер (13-й в рейтинге ATP) признался, что теннис в его детстве был на третьем месте. На первом месте был лыжный спорт, где он имел большие перспективы. Второе место занимал футбол.

«Лыжный спорт — довольно распространённый вид спорта, в который легко можно попасть оттуда, где я нахожусь. Буквально за моей дверью есть много лыжных трасс.

Теннис был моим третьим видом спорта, когда я был молод, так как я также играл в футбол. Катание на лыжах было моим приоритетом, потом — футбол, но постепенно я начал бросать футбол, потому что занятий было слишком много.

В один год я выиграл много трофеев, катаясь на лыжах, но потом почувствовал, что физически другие были намного сильнее меня. После этого я больше не чувствовал себя комфортно. В 13 лет теннис стал приоритетом. Я всегда очень любил играть в него», — приводит слова Янника ATP Tour.

Синнер завтра в первом круге Уимблдона встретится с швейцарцем Стэном Вавринкой.