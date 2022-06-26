Янник Синнер рассказал, что теннис в его детстве был лишь третьим видом спорта

21-летний итальянский теннисист Янник Синнер (13-й в рейтинге ATP) признался, что теннис в его детстве был на третьем месте. На первом месте был лыжный спорт, где он имел большие перспективы. Второе место занимал футбол.
«Лыжный спорт — довольно распространённый вид спорта, в который легко можно попасть оттуда, где я нахожусь. Буквально за моей дверью есть много лыжных трасс.
Теннис был моим третьим видом спорта, когда я был молод, так как я также играл в футбол. Катание на лыжах было моим приоритетом, потом — футбол, но постепенно я начал бросать футбол, потому что занятий было слишком много.
В один год я выиграл много трофеев, катаясь на лыжах, но потом почувствовал, что физически другие были намного сильнее меня. После этого я больше не чувствовал себя комфортно. В 13 лет теннис стал приоритетом. Я всегда очень любил играть в него», — приводит слова Янника ATP Tour.
Синнер завтра в первом круге Уимблдона встретится с швейцарцем Стэном Вавринкой.
- 26 июня 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:29
-
22:16
-
22:11
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:08
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
17:59
-
17:44
-
17:39
-
17:25
-
15:35
-
13:59
-
13:40
-
13:27
-
13:17
-
12:58
-
12:32
-
12:03
-
11:48
-
06:15
-
00:42
-
00:37
-
00:32