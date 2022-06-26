Симона Халеп: Радукану вдохновила многих в Румынии

Бывшая чемпионка Уимблдона Симона Халеп поделилась мнением о британке Эмме Радукану. Британская теннисистка в 2020 году выиграла US Open, но затем не смогла продолжить успешное выступление в туре. Родители Радукану являются уроженцами Румынии. По словам Халеп, успех Радукану вдохновил многих юных спортсменок у неё на родине.



«Многие люди следили за ней на US Open. Я чувствую, что люди в Румынии радовались за неё. То, что у неё румынские корни, значит многое для людей в стране. Многие дети следили за её выступлениями, я думаю, что она вдохновляла их. И это хорошо для нашей страны.



Мы не являемся с ней друзьями. Да, иногда можем немного поговорить, но длительного общения не бывает. Мы — коллеги по туру», — цитирует Халеп Independent.

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